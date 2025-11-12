Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 03:30

Россиянам объяснили, что испортит впечатление при видеозвонке

Адвокат Денисова: близость к экрану при видеозвонке нарушает личные границы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Близкое расположение к экрану во время видеозвонка нарушает личные границы собеседника, заявила NEWS.ru адвокат, эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова. Она подчеркнула, что видеозвонки — это часть деловых переговоров, и нужно соблюдать их правила.

То, на что нужно обратить внимание, — это социальная дистанция. Несмотря на то, что мы находимся по ту сторону экрана, когда человек придвинут к экрану или находится слишком далеко, это тоже ощущается. Когда человек слишком близко к экрану, создается ощущение нависания и нарушения личных границ. Когда же он слишком далеко, то воспринимается как недосягаемый, и в связи с этим его очень тяжело слушать и воспринимать информацию, — объяснила Денисова.

Она также посоветовала обратить внимание на положение экрана. Денисова отметила, что оптимально установить камеру на уровне глаз.

Если экран стоит слишком низко, и у нас взгляд падает сверху вниз, то с точки зрения невербалики, языка тела и кинетики создается ощущение, что человек на нас смотрит свысока. Соответственно, выстроить диалог в таком ключе будет очень сложно, особенно если мы общаемся на равных. Если видеозвонок проводит руководитель для подчиненных, то такая манера подачи может быть немного допустима. Однако если подчиненный общается с руководителем, то лучше установить камеру на уровне глаз, — резюмировала Денисова.

Софья Якимова
С. Якимова
