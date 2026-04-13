Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании Глава бюро RT в Ливане Суини рассказал, что имеет полную журналистскую свободу

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини рассказал, что получает полную журналистскую свободу на своей позиции, сообщает издание. Он подчеркнул, что ни одна британская газета не давала ему такой возможности, и напомнил о сотруднике BBC Стиве Розенберге, который ежегодно посещает «Прямую линию» президента России Владимира Путина, пытаясь задать «провокационные вопросы».

Каждый год у [Розенберга] не получается, но он продолжает пытаться. Но BBC все равно может работать внутри России. Я не мог бы делать то же самое в Британии. Меня бы попытались арестовать, — рассказал Суини.

Ранее Суини заявил, что Россия стала единственной страной, которая поддержала его после атаки израильской армии. По словам журналиста, западные дипломаты не предложили ему никакой помощи, а родная для него Великобритания полностью проигнорировала инцидент.