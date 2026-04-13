На Украине обнаружили опасные посевы «Страна.ua»: в чернобыльской зоне незаконно выращивают пшеницу и кукурузу

В чернобыльской зоне отчуждения с 2020 года незаконно выращивают пшеницу и кукурузу, прикрываясь решением несуществующего райсовета, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинскую прокуратуру. Дело передано в суд.

По версии следствия, 190 гектаров земли, находившихся в зоне обязательного отселения в Вышгородском районе под Киевом, сначала передали в коммунальную собственность. После этого право пользования участком было без законных оснований оформлено на частную компанию. Основанием для передачи земли послужило решение так называемого Полесского районного совета, которого на самом деле не существует.

Отмечается, что это уже не первая мошенническая схема, которая действовала в зоне отчуждения. В 2021 году злоумышленники продали сотни тонн сельхозкультур, выращенных на опасной территории.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил возможности провокаций на Чернобыльской АЭС. При этом он подчеркнул, что на данный момент признаков подготовки подобных действий нет.

Прежде гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщал, что Чернобыльская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение. По его словам, причиной стали повреждения на нескольких украинских подстанциях.