Тихановская решилась на переезд из Литвы Тихановская с командой собралась переехать из Литвы в Польшу

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует вместе со своей командой переехать в Польшу, сообщает Sputnik Литва. По информации журналистов, она осталась недовольна решением литовских властей понизить уровень ее охраны.

Отмечается, что вопрос безопасности Тихановской передан в ведение сотрудников полиции. В издании отметили, что до этого экс-кандидат в президенты Белоруссии находилась под охраной Службы безопасности руководства. Структура отвечает за безопасность высших лиц в стране, в том числе президента Гитанаса Науседы.

Ранее журналисты сообщали, что политический проект Тихановской потерпел полный крах. Аналитики отметили, что ее команда была вовлечена в масштабную коррупционную схему, а собранные средства не доходили до нуждающихся. После освобождения мужа Тихановской Сергея его отправили в Соединенные Штаты, что нарушило устоявшийся порядок работы.

Также Науседа заявлял, что Тихановская может уехать из Литвы. Он допустил такую возможность после сокращения уровня охраны оппозиционного политика. При этом Науседа подчеркнул, что в отношении Тихановской ничего принципиально не меняется.