Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 12:07

Названа мера, которую могут ввести против комика Сабурова

Глава ФПБК Бородин: комика Сабурова могут признать экстремистом

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Комика Нурлана Сабурова могут включить в список экстремистов Росфинмониторинга в случае антироссийских высказываний, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, компетентные органы, вероятно, не обнаружили признаков иностранного агента в действиях казахстанского стендапера.

Думаю, что компетентные органы внимательно изучили дело Сабурова и, если бы нашли признаки иностранного агента, то уведомление он получил бы прямо в аэропорту. Конфискация имущества его, вероятно, не затронет: думаю, что всю свою недвижимость в РФ он своевременно переписал на ближайших родственников. Полагаю, что запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет связан с какими-то антироссийскими высказываниями или нарушением миграционной политики. В таком случае, я допускаю, что его внесут в список экстремистов Росфинмониторинга, — пояснил Бородин.

По его словам, против комика может быть возбуждено уголовное дело. Также глава ФПБК предположил, что если Сабуров извинится, то, вероятно, его начнут снова пускать в Россию.

Если в ходе доследственной проверки все-таки установится, что Сабуров сказал что-то радикальное, то могут возбудить уголовное дело. Я думаю, что если он осознает свои ошибки и извинится на всю страну, то, может быть, это будет единичный случай, когда комику пойдут навстречу, — резюмировал Бородин .

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет отменено. По его словам, такие шаги принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и носят крайне устойчивый характер.

комики
Нурлан Сабуров
Россия
Виталий Бородин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, встретится ли Путин с главой ОБСЕ
Песков: Путину докладывают о расследовании покушения на генерала Алексеева
Реабилитолог назвал самый полезный вид зимнего спорта
Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку
Российские войска поразили предприятия ВПК, энергетику и транспорт Украины
«Хотел пошутить»: в российском регионе подросток пригрозил взорвать школу
Российская ПВО уничтожила более тысячи беспилотников за неделю
Петербуржец попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов
Учебный день в омской школе закончился для ребенка падением из окна
Врач объяснил, почему россиянка могла умереть в Египте
В Минобороны рассказали об освобождении еще восьми населенных пунктов
Сабуров случайно избежал задержания в Екатеринбурге в начале февраля
Названа сумма, которую остались должны наследнице Баталова Цивин и Дрожжина
Врач назвала способы снижения аппетита
Киев потерял еще один населенный пункт в Сумской области
Стало известно, при какой сумме долга могут запретить выезд из России
Стало известно, что будет с миллионным имуществом комика Сабурова
Стало известно, кому достанется наследство вдовы Баталова
США раскрыли главную «хотелку» Трампа по новому оружейному договору
Жена комика Сабурова отправилась на тренировку по расписанию
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.