Названа мера, которую могут ввести против комика Сабурова

Комика Нурлана Сабурова могут включить в список экстремистов Росфинмониторинга в случае антироссийских высказываний, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, компетентные органы, вероятно, не обнаружили признаков иностранного агента в действиях казахстанского стендапера.

Думаю, что компетентные органы внимательно изучили дело Сабурова и, если бы нашли признаки иностранного агента, то уведомление он получил бы прямо в аэропорту. Конфискация имущества его, вероятно, не затронет: думаю, что всю свою недвижимость в РФ он своевременно переписал на ближайших родственников. Полагаю, что запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет связан с какими-то антироссийскими высказываниями или нарушением миграционной политики. В таком случае, я допускаю, что его внесут в список экстремистов Росфинмониторинга, — пояснил Бородин.

По его словам, против комика может быть возбуждено уголовное дело. Также глава ФПБК предположил, что если Сабуров извинится, то, вероятно, его начнут снова пускать в Россию.

Если в ходе доследственной проверки все-таки установится, что Сабуров сказал что-то радикальное, то могут возбудить уголовное дело. Я думаю, что если он осознает свои ошибки и извинится на всю страну, то, может быть, это будет единичный случай, когда комику пойдут навстречу, — резюмировал Бородин .

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет отменено. По его словам, такие шаги принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и носят крайне устойчивый характер.