Мать убитого в Ленобласти мальчика не приедет на прощание с ним

Мама убитого в Ленобласти 9-летнего мальчика не придет на церемонию прощания, рассказал Telegram-каналу «78» волонтер Сергей Ершов, который курировал сбор средств на похороны ребенка. Ребенка похоронят на Южном кладбище.

На месте прощания, начало которого намечено на 13:00, будут дежурить усиленные наряды полиции и Росгвардии для обеспечения общественного порядка.

О пропаже ребенка стало известно 30 января. Мальчик сообщил семье, что идет кататься с горки, а сам отправился к одному из гипермаркетов в своем районе, который находился в нескольких остановках от дома. Там ребенка заманил в машину подозреваемый в его убийстве Петр Жилкин. На допросе он признался, что убил мальчика: сначала ударил по голове, а потом утопил.

Ранее в компьютере подозреваемого было обнаружено около двух терабайт порнографических видео, снятых, предположительно, им самим. По предварительным данным, он вступал в интимные связи с детьми еще в Ростове-на-Дону.