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23 июля 2026 в 12:30

Названо число погибших в результате пожара в Подмосковье

Один человек погиб при пожаре в Егорьевске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В результате пожара в многоэтажке в подмосковном Егорьевске погиб один человек, сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов в мессенджере МАКС. Еще 28 человек удалось эвакуировать.

Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего, — рассказал Викулов.

Отмечается, что в школе №4 развернули пункт временного размещения. Также для погорельцев подготовили маневренный фонд — если жители дома не смогут вернуться в свои квартиры, они будут жить там.

Ранее сообщалось, что четыре человека были доставлены в больницу после взрыва бытового газа в Егорьевске. По данным местного минздрава, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Также стало известно, что эпицентр взрыва находился на третьем этаже. По информации оперативных служб, основные несущие элементы здания не пострадали. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. Расследование проводится в рамках статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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