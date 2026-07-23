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23 июля 2026 в 11:51

Умерла чемпионка мира по спортивной гимнастике

Чемпионка мира по гимнастике 1954 года Тамара Жалеева умерла в возрасте 94 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ушла из жизни победительница чемпионата мира по спортивной гимнастике 1954 года в командном турнире Тамара Жалеева, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Ее не стало в возрасте 94 лет.

Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Тамары Андреевны. Светлая память о великом тренере и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. Главное ее наследие — это не одно поколение талантливых спортсменов, — говорится в сообщении.

Жалеева — почетный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и СССР, многократная чемпионка СССР. Работала старшим тренером сборной Москвы, впоследствии возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики России.

Ранее сообщалось о смерти бывшего футболиста сборной Англии Кевина Кигана. Спортсмен умер в возрасте 75 лет. Его не стало в окружении семьи — супруги и дочери. О диагнозе экс-футболиста стало известно в январе 2026 года. При этом в мае Киган рассказывал о положительных результатах лечения.

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