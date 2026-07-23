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23 июля 2026 в 12:29

Собственникам объяснили, как просто контролировать работу УК

Юрист Султанов: собственники могут следить за работой УК через онлайн-сервисы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Собственники могут следить за работой управляющей компании через онлайн-сервисы, в том числе платформу ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги Дом», рассказал RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он напомнил, что жильцы имеют право на ознакомление с ежегодным отчетом УК. Этот документ содержит информацию о начисленных и поступивших средствах, выполненных задачах, текущем ремонте, расходах и другом.

В онлайн-сервисах можно проверить, какая организация управляет конкретным домом, ознакомиться с договором управления, перечнем и со стоимостью работ по содержанию и ремонту общего имущества, со сведениями о коммунальных услугах, приборах учета, плановых работах и об аварийных ситуациях, — отметил Султанов.

Юрист добавил, что управляющую компанию можно дополнительно проверить через сайт ФНС, где размещены сведения о статусе юрлица, руководителе и адресе. В картотеке арбитражных дел можно изучить судебные споры с участием компании, а в реестре сведений о банкротстве — наличие соответствующих процедур. Если обязательная информация отсутствует, отчет не опубликован или фактическое состояние дома не соответствует заявленным работам, собственники вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию, в том числе через ГИС ЖКХ.

Ранее вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев заявил, что получение красной квитанции за ЖКУ — это не повод для паники. По его словам, платежка этого цвета сама по себе не приводит к каким-либо правовым последствиям. Таким образом, УК лишь пытаются выделить уведомление о долге среди других писем.

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