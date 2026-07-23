Психолог раскрыла, почему россияне массово бегут из онлайн-знакомств

Сайты знакомств постепенно теряют популярность, потому что люди боятся быть обманутыми, рассказала NEWS.ru руководитель Института превентивной психологии Татиана Молосова. По ее мнению, сам формат онлайн-знакомств во многом себя дискредитировал.

Если раньше это был один из немногих способов найти партнера за пределами привычного круга общения, то сегодня пользователи все чаще сталкиваются с фальшивыми профилями, обманом, завышенными ожиданиями и бесконечным выбором без реального результата. Вместо ощущения новых возможностей многие испытывают эмоциональное выгорание и разочарование, поэтому интерес к таким платформам закономерно снижается, — сказала Молосова.

По ее мнению, наиболее перспективным остается знакомство в естественной среде, где есть возможность увидеть человека в разных жизненных ситуациях еще до начала романтических отношений. К таким местам относятся профессиональные сообщества, спортивные клубы, клубы по увлечениям и даже места работы.

Это работа, профессиональные сообщества, хобби, спортивные клубы, волонтерские проекты, образовательные курсы. В таких условиях люди постепенно узнают друг друга, формируют доверие и могут оценить не только внешность, но и ценности, поведение, стиль общения и отношение к окружающим, — отметила Молосова.

Ранее директор по коммуникациям сервиса Teamo Алена Винокурова рассказала, что, когда новый знакомый в дейтинг-приложении предлагает продолжить общение в другом мессенджере, это может указывать на мошенника. По ее словам, злоумышленники часто настаивают на смене платформы, чтобы выйти из-под контроля модерации дейтинг-сервиса.