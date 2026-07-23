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23 июля 2026 в 11:48

«Она не успокаивается»: Диброва подаст в суд на Товстик из-за слов об Иуде

Диброва решила подать в суд на экс-жену Товстика после слов о поцелуе Иуды

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Модель Полина Диброва намерена подать в суд на бывшую жену миллионера Романа Товстика Елену, заявила «Пятому каналу» адвокат Дибровой Марина Дубровская. По ее словам, это связано с систематическими публичными оскорблениями со стороны экс-супруги бизнесмена.

Она (Товстик. — NEWS.ru) примерно год не успокаивается, поэтому мы все-таки приняли решение подавать иск, — отметила правозащитница.

Последней каплей для Дибровой стал пост Товстик, приуроченный ко дню рождения оппонентки, уточнила юрист. Бывшая жена предпринимателя публично назвала модель «поцелуем Иуды». Товстик подчеркнула, что Диброва, будучи ее близкой подругой и крестной матерью ребенка, закрутила роман с ее мужем.

Ранее Товстик заявила, что в день рождения сына экс-супруг не был рядом, а отправился в путешествие в Тибет. По ее словам, бывший муж на протяжении многих лет пропускал важные для детей даты. Женщина утверждает, что Роман якобы не присутствовал на днях рождения дочери в течение 10 лет.

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