Врач рассказал, как спасти малолетнего ребенка при удушье

При удушье ребенка до года нужно расположить лицом вниз и резко похлопать его в области между лопатками, посоветовал в «Газете.Ru» врач Динар Халиуллин. Он отметил, что параллельно нужно вызвать скорую помощь. Специалист добавил, что детям постарше можно помочь, используя прием Геймлиха.

Для детей до года правила такие: положите ребенка лицом вниз на свое предплечье так, чтобы голова была ниже туловища. Поддерживайте шею и голову. Затем ребром ладони нанесите пять резких ударов между лопатками. Если инородное тело не вышло, переверните ребенка на спину, удерживая голову ниже туловища. Сделайте пять надавливаний на грудную клетку двумя пальцами (указательным и средним) чуть ниже линии сосков. Глубина надавливаний — три сантиметра, — поделился Халиуллин.

Он пояснил, что для детей старше года алгоритм действий иной: необходимо встать за ребенком, наклонить его вперед и применить прием Геймлиха. Взрослому следует обхватить живот пострадавшего руками, разместить кулак чуть выше пупка, накрыть его второй рукой и выполнить резкий толчок внутрь и вверх, сгибая локти. Эти движения следует повторять до восстановления дыхания или до приезда скорой помощи.

Ранее реаниматолог Фируз Ашуров заявил, что при перегреве ребенка прежде всего нужно перенести в тень или прохладное помещение. По его словам, в такой ситуации важно снять с пострадавшего синтетическую и плотную одежду, оставив минимум вещей.