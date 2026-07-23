Врач перечислила опасные для сердца продукты

Трансжиры, сахар и соль опасны для здоровья сердечно-сосудистой системы, рассказала Lenta.ru врач-терапевт Ульяна Урасова. Она отметила, что эти компоненты содержатся в маргаринах, промышленной выпечке, фастфуде и других закусках.

Жирные молочные продукты, хотя и являются источником кальция, также содержат много насыщенных жиров, поэтому их употребление лучше ограничить. Фастфуд, который сочетает в себе жиры, соль и сахар, способствует набору веса, повышению уровня холестерина и ухудшению обмена веществ, — рассказала Урасова.

Врач подчеркнула, что трансжиры повышают уровень «плохого» холестерина и снижают концентрацию «хорошего», это может привести к атеросклерозу. По ее словам, высокое содержание соли в рационе задерживает жидкость в организме и повышает давление.

Ранее кардиолог Валентина Байдина рассказала, что употребление более трех чашек кофе в день может привести к скачку давления. Она отметила, что гипертоникам можно выпивать одну чашку кофе умеренной крепости при стабильном состоянии.