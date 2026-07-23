Сделайте это в июле — декабрист отблагодарит вас роскошным цветением зимой

Сделайте это в июле — декабрист отблагодарит вас роскошным цветением зимой

Если декабрист годами не цветет или выпускает всего несколько бутонов, причина может быть в отсутствии летнего ухода. Простая процедура в июле поможет растению нарастить новые побеги, на которых осенью и появляются будущие цветы.

Удалите с длинных старых побегов по 1-2 крайних сегмента. Делать это лучше руками, аккуратно откручивая их, а не срезая ножницами. После такой прищипки декабрист начинает активно ветвиться, становится более густым и компактным.

Не переусердствуйте: сильная обрезка может ослабить растение. После процедуры обеспечьте цветку яркий рассеянный свет, умеренный полив и подкормки комплексным удобрением раз в 10 дней. За лето декабрист успеет набраться сил для будущего цветения.

Открученные здоровые сегменты можно не выбрасывать. Подсушите их в течение суток и укорените в легком грунте или вермикулите.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после летней прищипки декабрист становится заметно пышнее. Еще один полезный совет — не переставляйте растение без необходимости осенью, когда начинают формироваться бутоны. Декабрист не любит резких перемен и лучше цветет в привычных условиях.

Ранее сообщалось, что летом растения особенно нуждаются в защите. Грибковые заболевания способны за несколько дней погубить будущий урожай, поэтому многие дачники ищут простые и доступные способы профилактики.