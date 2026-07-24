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24 июля 2026 в 16:06

К картошке и шашлыку: маринованные помидоры быстрого приготовления — без добавки никто не уходит

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашних маринованных помидоров, совсем не обязательно ждать несколько недель. Этот рецепт позволяет получить сочные, пикантные и невероятно ароматные помидоры уже через сутки.

Большое количество свежей зелени, чеснок и два вида перца превращают обычный маринад в настоящую вкусовую бомбу.

Для 2-литровой банки возьмите крепкие помидоры сорта «сливка» (сколько войдет в банку), 2 головки чеснока, 2 острых перца, 3 сладких болгарских перца, 1,5 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла, чуть меньше 1 ч. л. 9% уксуса, по большому пучку петрушки, укропа и кинзы.

Чеснок очистите и мелко нарежьте. Острый и сладкий перец также измельчите небольшими кусочками — так маринад получается особенно ароматным, хотя при желании можно воспользоваться блендером.

Зелень мелко порубите и смешайте с чесноком и перцем, затем добавьте соль, сахар, растительное масло и уксус. Хорошо перемешайте до однородности. Помидоры тщательно вымойте, разрежьте пополам и начинайте укладывать их в чистую двухлитровую банку, чередуя слои с приготовленным маринадом.

Заполненную банку плотно закройте крышкой, поставьте в глубокую тарелку и уберите в холодильник. Несколько раз за время маринования переверните банку вверх дном и обратно — так маринад равномерно пропитает каждый помидор. Уже через сутки закуску можно подавать к столу.

Личный опыт

Для этого рецепта всегда выбираю плотные небольшие помидоры — они остаются упругими и отлично держат форму после маринования. Банку обязательно несколько раз переворачиваю в течение первых суток, тогда верхние помидоры пропитываются так же хорошо, как и нижние.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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