Беру молодые кабачки и мариную за 15 минут: летом эта закуска исчезает со стола быстрее шашлыка

Беру молодые кабачки и мариную за 15 минут: летом эта закуска исчезает со стола быстрее шашлыка

Пока кабачки молодые и сочные, обязательно готовлю эту закуску. Она получается свежей, слегка пикантной и очень ароматной. Уже через 15–20 минут кабачки пропитываются маринадом, оставаясь приятно хрустящими.

Отличное дополнение к мясу на гриле, молодой картошке или просто к ломтику свежего хлеба.

На 4 порции возьмите 2–3 молодых кабачка, 1 красную луковицу, 3 зубчика чеснока, небольшой пучок укропа, 1 ч. л. соли, 3 ст. л. уксуса 9%, 1 ст. л. растительного масла, щепотку молотого красного перца, немного острого перца чили по вкусу, свежемолотый черный перец и 1–2 ч. л. кунжута.

Молодые кабачки нарежьте очень тонкими кружочками или слайсами при помощи овощечистки. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок мелко порубите, укроп измельчите. Переложите все в глубокую миску, добавьте соль, уксус, растительное масло, красный и черный перец, немного измельченного чили и хорошо перемешайте руками, слегка массируя кабачки, чтобы они быстрее пустили сок.

В конце добавьте укроп и еще раз аккуратно перемешайте. Накройте миску и оставьте при комнатной температуре на 15–20 минут. Перед подачей посыпьте закуску кунжутом.

Личный опыт

Эту закуску летом готовлю чаще любых салатов. Молодые кабачки остаются хрустящими, а уже через несколько минут приобретают приятный кисло-пряный вкус. Если оставить их в холодильнике на 1–2 часа, они становятся еще ароматнее, поэтому нередко делаю сразу двойную порцию.