Заготавливаю абрикосовый соус с имбирём и специями на зиму — без консервантов, хранится отлично, смогут есть даже дети

Заготавливаю абрикосовый соус с имбирём и специями на зиму — без консервантов, хранится отлично, смогут есть даже дети

Беру спелые абрикосы, лук, имбирь и чеснок — и варю чатни с уксусом, сахаром и горой специй: кумин, кориандр, чили, гвоздика. Получается густой, пряный, кисло-сладкий соус с бархатистой текстурой и ярким оранжевым цветом. Он идеально дополняет мясо, птицу, сыры, овощные рагу и даже простой хлеб. Абрикосы распадаются, но кусочки остаются, создавая приятный контраст. Готовится без заморочек, хранится всю зиму, а по вкусу оставляет любой магазинный соус далеко позади.

Для приготовления понадобится: 1 кг абрикосов (без косточек), 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 2 см свежего имбиря, 200 мл яблочного уксуса, 200 г сахара, 1 ч. ложка соли, по ½ ч. ложки молотого кумина, кориандра, красного перца, 3 бутона гвоздики, 1 звездочка бадьяна. Лук, чеснок и имбирь мелко порубите, обжарьте до мягкости на масле. Добавьте нарезанные абрикосы, уксус, сахар, соль и специи, тушите на медленном огне 30–40 минут до загустения, помешивая. Горячим разложите по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже сварила этот соус — зимой банка улетела за вечер, муж макал всё подряд. Я увеличила количество имбиря и добавила зёрна горчицы для остроты. Кстати, вместо абрикосов можно взять персики или сливы. Находка, а не рецепт!