Запрещенные фразы: какие слова в переводах приводят к блокировке карты

Поле «сообщение получателю» в банковском приложении сегодня стало зоной повышенного внимания, и неосторожная фраза в нем теперь может обернуться внезапной блокировкой счета. О том, почему банки пристально читают эти «пометки» и какие слова лучше не писать при переводе денег, — в материале NEWS.ru.

Почему банк может блокировать перевод или карту

С 1 января 2026 года в России вступили в силу новые, более строгие правила ЦБ, направленные в первую очередь на защиту граждан от финансового мошенничества. Банки обязаны в реальном времени отслеживать и блокировать переводы, которые совершаются либо без ведома клиента, либо в ситуациях, когда его согласие получено обманным путем: через манипуляции, психологическое давление или злоупотребление доверием.

Сегодня банк может приостановить перевод или заблокировать карту, даже если комментарий к переводу покажется ему подозрительным. Как пояснила NEWS.ru директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева, это связано с требованиями по противодействию отмыванию доходов (115-ФЗ), которые обязывают банки следить за сомнительными операциями.

Сама по себе текстовая пометка — не причина для санкций, но это сигнал для службы безопасности, особенно если в ней фигурируют слова, указывающие на противозаконную деятельность, пояснил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие слова могут стать поводом для блокировки

Подозрение вызовут любые комментарии, где встречаются «красные флаги»: слова «оружие», «взятка», «казино», «наркотики», «оплата за крипту», «долг за закладку», «доля в сером бизнесе», перечисляет Яковлева.

Писать такое даже в шутку крайне рискованно — алгоритмы банка фиксируют именно слова, а не контекст. Это может привести к автоматической маркировке операции как подозрительной. «Дальнейшие действия банка зависят от его политики: от приостановки одного перевода до полной блокировки счета», — предупредила эксперт. Снять ограничения можно будет, только предоставив подтверждающие документы о происхождении средств и назначении платежа, добавила она.

Указание в переводе конкретной цели — «за товар», «услуги», «ремонт», «консультация» — это тоже риск. Для банка подобные пометки — сигнал о возможном ведении бизнеса без надлежащего оформления (ИП, самозанятость) и, как следствие, без уплаты налогов, указала Яковлева. Особенно если у клиента в истории уже есть подобные операции. В рамках исполнения 115-ФЗ банк может заблокировать такой платеж или даже карту для проверки, запросив у владельца пояснения и документы. По словам юриста, это не санкция, а превентивная мера для контроля за легальностью финансовых потоков.

Упоминание в комментариях к переводу слов «за покупку…» или, например, «за оказание услуг…» может являться для финансового мониторинга банка маркером к приостановке перевода для дальнейшего разъяснения информации, соглашается в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Система реагирует на слова-триггеры „услуга“, „товар“, „оплата“, в том числе с конкретизацией, скажем, „за картину“, „за телефон“, „за наушники“ или „за аренду квартиры“, — уточняет эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что банк считает «коммерческими операциями»

Банк отнесет операции к коммерческим, если заметит следующие признаки:

регулярные поступления от незнакомых лиц (не от работодателя);

переводы с пометками, указывающими на коммерцию: «за товар», «оплата по договору», «предоплата», «аренда» и т. п.;

частые переводы юрлицам или ИП;

обналичивание крупных сумм после таких поступлений.

Хотя прямого запрета на прием оплаты на личную карту для ИП нет, с 2022–2023 годов эта практика стала рискованной. Банки и фискальные органы (ФНС, Росфинмониторинг) теперь строго следят за таким несоответствием.

«Если платежи за регулярные услуги поступают на карту физлица, а в налоговой декларации проходят меньшие суммы или их нет вовсе, это будет однозначно трактоваться как попытка уйти от налогов», — отметила Яковлева. В результате можно получить не только блокировку счета от банка, но и доначисления, штрафы и пени от налоговой (автоматического доначисления не будет, только после всех соответствующих проверок).

Что делать, чтобы операцию не заблокировали

По словам управляющего партнера юридической компании Sakura Legal Даниила Базылева, блокировка происходит не из-за отдельных слов в комментарии, а по результатам комплексного анализа операций алгоритмами банка.

«Если транзакций слишком много и они имеют характерный паттерн — например, ежедневное получение множества мелких платежей (по 250–300 рублей от 50 человек, как в случае с продажей шаурмы), банк распознает это как коммерческую деятельность и начинает мониторить счет, что может привести к блокировке», — говорит собеседник NEWS.ru. Другой пример: если операция нетипична для клиента. Допустим, человек обычно переводит 100–200 тысяч в месяц физическим лицам, а тут за два дня отправляет по миллиону разным получателям. Это уже серьезный повод для проверки, отмечает эксперт.

Комментарии к переводу созданы прежде всего для того, чтобы добросовестные стороны сделки могли зафиксировать, за что производится оплата (чтобы потом это использовать как доказательство в суде, например), объясняет Базылев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Если нужно себя дополнительно обезопасить, при переводе можно писать, как вариант, „возврат долга“ или „деньги на подарок“», — продолжает он.

В любом случае стоит помнить: текст в комментарии — лишь один из многих сигналов, которые система анализирует в контексте всей финансовой активности клиента.

Что делать при блокировке перевода или карты

При блокировке перевода первым делом следует узнать у банка ее причину (через горячую линию или чат). Далее необходимо предоставить подтверждающие документы: договор, расписку, чеки или подробное объяснение. «Если банк сочтет ваши аргументы убедительными, операция будет проведена. В противном случае он может отказать и передать сведения в Росфинмониторинг», — отмечает Яковлева.

Обжаловать отказ можно в Центробанке или через суд, но на практике вопрос чаще всего решается оперативно именно на этапе предоставления банку понятных и легальных оснований для платежа, указывает эксперт.

Читайте также:

Банки блокируют оплату туров: какие сделки в зоне риска, что делать

Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться

Блокировка счета за перевод с карты на карту: все, что важно знать в 2026-м

Переводы себе по СБП и не только: какие операции попали в черный список ЦБ