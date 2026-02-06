«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине

Запад использует Украину в качестве инструмента для нанесения ущерба России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. По его словам, недружественные страны стремятся сохранить власть в Киеве, чтобы иметь возможность «кусать» РФ. Прямая трансляция велась на сайте МИД РФ.

Отвечая на вопросы журналистов, Лавров напомнил о переговорах по гарантиям безопасности для Украины в 2022 году. Глава МИД РФ подчеркнул, что сегодня речь идет не о них, а о сохранении власти, которая продолжит враждебные действия по отношению к России.

Тогда это было по-честному, а сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет любой ценой сохранить, лишь бы он продолжал пытаться кусать Российскую Федерацию, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности и безопасности. По его словам, эта тема будет поднята после того, как прояснится позиция Белого дома по ключевым аспектам.