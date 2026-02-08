«Никакой пользы нет»: требования к рекламе энергетиков в РФ ужесточатся Депутат Леонов: реклама энергетиков в России будет содержать предупреждения

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу ужесточенные требования к рекламе тонизирующих напитков, включая энергетики, сообщил в беседе с РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Теперь такая реклама обязана сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления и не должна быть адресована детям.

Согласно новому закону, предупреждающая информация в роликах и объявлениях должна быть заметной и эффективной. В случае нарушения этих требований к ответственности будут привлекаться как рекламодатели, так и распространители.

Неоднократно говорил о том, что в энергетиках никакой пользы для здоровья нет. Они содержат кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон, которые в избыточном количестве могут наносить серьезный вред здоровью как молодому, так и взрослому организму, — уточнил депутат.

Закон призван запустить масштабную информационную кампанию для предупреждения населения о возможных рисках. Направлена она будет, в первую очередь, на молодых людей.

Ранее член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева пояснила, что энергетики опасны не только для зубной эмали, но и для желудочно-кишечного тракта. Такими словами она прокомментировала инцидент в Нижнем Новгороде: 18-летний молодой человек чуть не остался без зубов из-за этого напитка.