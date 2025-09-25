Митрофанов раскрыл, какого ужесточения стоит ждать в российском футболе

Российский футбольный союз рассматривает целую систему мер помимо ужесточения лимитов на количество легионеров в Российской премьер-лиге, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. При этом он подчеркнул, что союз хочет придать новый импульс для развития отечественного футбола, передает ТАСС.

Лимит — это, скорее, один из инструментов, с помощью которого можно придать этот импульс, но он не единственный. Мы рассматриваем целую систему мер, и в зависимости от того, какую эффективность мы хотим получить, нужно будет определяться — лимит ли это, в каком объеме, в каком формате, при каких условиях, — поделился Митрофанов.

Он также отметил, что обо всем этом было доложено главе Минспорта России Михаилу Дегтяреву. Митрофанов добавил, что поддерживает желание министра вывести российский футбол на новый уровень.

До встречи с клубами продолжим обсуждение, потому что у министра есть желание вывести развитие нашего спорта в целом на более высокий уровень. Можно только поддерживать это желание, — заключил генсек РФС.

Ранее Дегтярев говорил, что Министерство спорта России планирует ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. Он обозначил предполагаемые параметры новых ограничений: пять иностранных игроков на поле и 10 — в заявке команды.