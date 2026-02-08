Многомиллионные гонорары, смерть близких на Украине, СВО: как живет Маршал

В Сети появилась информация о высоком спросе на корпоративные мероприятия с участием известного российского певца Александра Маршала. Что известно о его гонорарах, говорил ли артист об СВО, кого на Украине он считает врагами?

Что известно о многомиллионных гонорарах Маршала

Telegram-канал Mash сообщает, что заслуженный артист РФ Александр Маршал (Миньков) получит не менее 35 млн рублей по случаю празднования Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. По данным источника, из-за высокого спроса на корпоративные мероприятия артист организовал экспресс-формат своих выступлений. В рамках этого формата Маршал исполняет три песни за 2,5 млн рублей.

Как пишет Mash, исполнитель полностью загружен: с 16 по 28 февраля его график расписан на 13 дней без перерыва, а все даты на корпоративы уже проданы. Кроме того, артист запланировал два больших сольных концерта в Москве и Петербурге, но на них продано лишь около 40% билетов.

По версии источника, команда Маршала запустила по случаю Дня защитника Отечества короткие выступления без разогрева и пауз. Одна песня обойдется в 650 тыс. рублей, три — в 2,5 млн рублей, полчаса концерта — также 2,5 млн рублей, а полный час — 3,5 млн рублей. Как пишет канал, организаторы скидок не предлагают.

В октябре президент России Владимир Путин наградил певца Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В документе отмечается вклад музыканта в отечественную культуру и его многолетняя плодотворная деятельность.

Александр Маршал появился на свет 7 июня 1957 года в станице Кореновской, которая ныне является городом Кореновском Краснодарского края. В период с 1987 по 1998 годы он выступал в составе рок-группы Gorky Park, исполнявшей композиции на английском языке.

В 1995 году Александр представил свой дебютный сольный альбом на русском языке, который назывался «От берега до берега». С 2015 года он ведет программу «Легенды армии» на телеканале «Звезда».

Музыкант также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и четыре раза становился лауреатом музыкальной премии «Золотой граммофон».

Как Маршал помогает бойцам СВО

В сентябре Маршал заявил, что оказывает поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, следуя своему воинскому долгу. Он подчеркнул, что выполнение этой задачи обусловлено его глубокой преданностью родине.

«Я не считаю, я знаю, что не хватает [помощи]. И я поэтому и помогаю, сам лично. Уже отправил много чего туда. Всегда люди помогали воинам. Это было всегда, и в Великую Отечественную войну», — подчеркнул Маршал.

Он подчеркнул, что, хотя он и гражданский, присяга, которую он принял в военном училище в 1974 году, сохраняет свою значимость на протяжении всей его жизни. Более того, музыкант принимал участие в вооруженных конфликтах и бывал в зонах боевых действий, что позволяет ему в полной мере осознавать, насколько важна поддержка для солдат.

В апреле 2024 года артист дал концерт перед ивановскими десантниками, исполнив свои самые популярные композиции. В ходе общения с военными он поделился, что тоже проходил службу в армии. По его мнению, бывшие военные навсегда остаются таковыми.

«Это не концерт, а то, что я считаю своим долгом. <…> Когда мне говорят, что есть возможность поехать, всегда еду. Я просто боготворю ребят, перед которыми выступал, и желаю, чтобы они вернулись живыми, с победой», — отметил артист.

В октябре сын известного музыканта, рэпер Артем Миньков, сообщил, что вместе с отцом они часто посещают передовую линию и оказывают поддержку российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Маршал в передаче «Жизнь и судьба» пожаловался, что ему не дали похоронить скончавшихся на Украине мать и сестру из-за запрета на въезд в страну. Артисту также пришлось просить об эксгумации отца, который умер в 2001 году. Певец считает личными врагами тех, кто не пустил его проститься с родственниками.

«Я сказал: „Те, кто не разрешили мне похоронить мать и сестру, вы мои личные враги. Но даже вам я подобного не пожелаю“», — отметил он.

Александр Маршал начал давать концерты в Донбассе в 2014 году, а также поддержал специальную военную операцию после ее начала. Он утверждает, что знаком со множеством событий, которые предшествовали началу СВО.

Из-за поддержки спецоперации Маршал оказался в санкционных списках Украины, Канады и Латвии.

