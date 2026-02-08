Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 06:16

Онищенко оценил эпидемическую ситуацию с гриппом в России

Онищенко: ситуация с гриппом в России напряженная, но пандемии не будет

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ситуация с гриппом в России остается напряженной, однако соответствует средним многолетним показателям, заявил ТАСС академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его оценке, циркуляция вируса интенсивна, но уровень заболеваемости не превышает эпидемических порогов.

Сезон традиционно завершается в марте — апреле, добавил Онищенко. Ключевым моментом станет возвращение студентов с каникул 9 февраля, что может привести к новой волне заболеваний.

Но уже, по всем признакам, эпидемический подъем за 2025–2026 год умеренный, уровня пандемического не достигнет, — подчеркнул академик.

Он также отметил, что в настоящее время в структуре заболеваемости грипп A сменяется вирусом гриппа B. Последний характеризуется более тяжелым течением, но при этом распространяется менее активно.

Ранее стало известно, что десятки жителей Румынии умерли от эпидемии гриппа. Как сообщила пресс-служба Национального института общественного здоровья (INSP), 11 человек умерли только за последнюю неделю. С начала декабря 2025 года это число составило 68.

Геннадий Онищенко
грипп
Россия
вирусы
Самое популярное
