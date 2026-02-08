Зимняя Олимпиада — 2026
Тигренок в Приморье провел «смертельную драку» с травинкой

«Земля леопарда» показала драку четырехмесячного тигренка и травинки в Приморье

Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press
В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье засняли забавное видео с участием детеныша амурского тигра. Четырехмесячный тигренок увлеченно «сражается» с обычной травинкой, ролик был опубликован в Telegram-канале дирекции заповедника.

На кадрах видно, как маленький хищник проявляет игровое поведение, характерное для его возраста. Он атакует травинку, хватает ее лапами и пытается поймать, что является важной частью развития и обучения в дикой природе. Специалисты отмечают, что таким образом тигренок приобретает первые навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни.

Он проявляет игровое и исследовательское поведение. Тигренок еще мал, чтобы осваивать в одиночку этот мир, поэтому рядом ходит его мама, в кадр она не попала, — добавили специалисты.

Ранее в Приморском крае водитель заснял, как его автомобиль окружила семья диких тигров на заснеженной лесной дороге. На кадрах один тигренок идет прямо перед машиной, а другой обходит по обочине и поднимается на склон. По словам автора видео, тигрят было трое, вероятно, они пытались догнать мать, которая ушла вперед. Уникальные кадры были сделаны около парка «Земля леопарда».

