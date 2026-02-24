Укрывший пледом собаку курьер прояснил ситуацию после увольнения

Бывший сотрудник пиццерии «Додо Пицца» из Челябинска Михаил Савицкий, потерявший работу из-за помощи бездомной собаке по кличке Додобоня, рассказал, что руководство компании пытается с ним договориться. По словам мужчины, которые приводит РИА Новости, речь идет о компенсации или об обратном трудоустройстве. Диалог по этому вопросу продолжается.

Сейчас они пытаются что-то решить. Связывалось со мной региональное представительство, ни к какому мнению не пришли, просто пытаются что-то сделать. Они пытаются, может быть, решить по поводу компенсации или трудоустроить, — сказал Савицкий.

Он также подтвердил, что его уволила именно управляющая. По словам бывшего сотрудника, он проработал в пиццерии курьером полтора года.

Ранее основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников заступился за управляющую кафе в Челябинске по имени Юлия, уволившую курьера за помощь собаке. По его словам, работница подверглась травле.

При этом сеть пиццерий уже обязалась взять на себя расходы на содержание и лечение в приюте Додобони. Животное уже доставили в центр помощи, где о нем позаботятся.