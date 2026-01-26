Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:16

«Обалденный толчок»: продюсер дал совет Кибе после расставания с Лепсом

Продюсер Рудченко посоветовал Кибе не тянуть с началом карьеры

Аврора Киба Аврора Киба Фото: Социальные сети
Продюсер Павел Рудченко посоветовал экс-возлюбленной певца Григория Лепса Авроре Кибе не тянуть с началом карьеры после расставания с артистом. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ранее никому не известная девушка теперь получила серьезное внимание в информационном поле.

Думаю, что Киба получила обалденный толчок для своей карьеры, для своей популярности. Никому не известная девушка теперь может пестрить в информационном пространстве. Главное, чтобы расставание с Лепсом и начало какой-то деятельности не было затяжным. Если она в скором времени начнет себя проявлять в какой-то деятельности, возможно в творческой, к ней, конечно, надолго прилипнет ярлык бывшей певца, но это поможет Кибе на начальном этапе карьеры, — высказался Рудченко.

Ранее Киба объявила о расставании с Лепсом. 19-летняя девушка отметила, что отношения завершились мирно, без скандалов и драматических ситуаций.

До этого Киба призналась в расстройстве пищевого поведения: за новогодние праздники она набрала три килограмма. По словам девушки, у нее пропало чувство насыщения, а после еды она ощущает сильный голод.

