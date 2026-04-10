В Госдуме поддержали идею вернуть в школы пионеров и комсомольцев

Советское воспитание помогло восстановить страну после Великой Отечественной войны, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья (фракция КПРФ) Алексей Куринный. Так он прокомментировал предложение депутата Михаила Матвеева вернуть пионеров и комсомольцев в школы. По словам Куринного, в СССР существовала тщательно разработанная система формирования личности с ясными ориентирами.

Заявления отдельных представителей политических партий, что советская система воспитания — это якобы «личная ностальгия», выглядят поверхностно и исторически неграмотно. Истории учат обратному. Именно в ее рамках выросло поколение, которое одержало победу в Великой Отечественной войне, восстановило страну из руин, обеспечило прорыв в науке и технике и открыло человечеству дорогу в космос. Это была выверенная и продуманная система формирования личности с четкими ориентирами, ценностями и пониманием ответственности перед обществом, — высказался Куринный.

Он подчеркнул, что стремление свести советский опыт к карикатурам или бытовым насмешкам свидетельствует о нежелании вести серьезный разговор. По словам депутата, вместо обстоятельного обсуждения предлагаются упрощенные интерпретации и идеологические клише. Парламентарий добавил, что подобные высказывания характерны для людей, не обладающих ни глубокими знаниями, ни четкой идеологией, ни ясным представлением о будущем.

Вопрос сегодня не в том, чтобы механически возвращать прошлое и следовать лозунгам, а в том, чтобы честно признать: советская система воспитания дала стране сильное, ответственное и созидательное поколение. И этот опыт требует не иронии, а внимательного изучения и осмысления. Если кто-то не готов к такому разговору — это уже вопрос не к истории, а к уровню самой дискуссии, — резюмировал Куринный.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года в российских школах введут единую систему оценки поведения учеников. В 2026/27 учебном году новую модель протестируют в десяти школах каждого региона.