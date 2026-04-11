JPMorgan метит в высшую лигу олимпийских спонсоров

Банк JPMorgan Chase ведет переговоры о присоединении к высшему уровню спонсоров Олимпийских игр перед Играми 2028 года в Лос-Анджелесе, пишет Financial Times. По данным издания, финансовая организация близка к заключению соглашения о включении в Программу олимпийского партнерства (ТОР) Международного олимпийского комитета (МОК).

В публикации говорится, что для МОК и его президента Кирсти Ковентри подобный контракт стал бы своевременной опорой: после завершения Игр в Париже пул ключевых партнеров организации сократился. В 2025 году совокупная выручка программы TOP упала до $560 млн (43 млрд рублей), обновив антирекорд с 2020 года.

Участие в данной категории оценивается в десятки миллионов долларов ежегодно. Сейчас в число участников ТОР входят такие бренды, как Airbnb, Coca-Cola, Samsung и Visa.

