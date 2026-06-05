Появилось видео столкновения двух гидроциклов на реке Кубань

Появилось видео столкновения двух гидроциклов на реке Кубань

В Краснодаре в старом русле реки Кубань произошло столкновение двух гидроциклов, в результате которого травмы получил восьмилетний пассажир, сообщает телеканал «Краснодар». Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения, что позволило экстренным службам среагировать мгновенно.

Спасатели извлекли ребенка из воды, доставили на берег. После этого мальчика передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Ранее сообщалась, что рафтинговая лодка с ребенком на борту перевернулась в Иркутске. Погиб один человек, его тело достали из воды. Все произошло в акватории реки Ангары.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за катера, навалившегося на опору Театрального моста. На судне находились два пассажира. Максимальное наказание, которое грозит капитану — штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

До этого в Волгограде затонула дорогостоящая яхта, предположительно, принадлежащая бывшему депутату Волгоградской городской думы от КПРФ. Предварительной причиной инцидента, произошедшего возле местного яхт-клуба, мог стать сильный шторм.