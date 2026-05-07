Стало известно о фашистских «баржах смерти» для жителей Крыма

Немецкие фашисты топили баржи с людьми под видом эвакуации из Крыма

Освобождение Севастополя от немецко-фашистских войск Освобождение Севастополя от немецко-фашистских войск Фото: Евгений Халдей/ РИА Новости
Фашисты в годы Великой Отечественной войны под видом эвакуации топили баржи с людьми у берегов Крыма, сообщили в управлении ФСБ по региону. Материалы Центрального архива службы рассекречены в рамках всероссийского проекта «Без срока давности», передает РИА Новости.

В ноябре — декабре 1943 года гитлеровские захватчики под видом эвакуации собирали местное население Крыма, вывозили большими группами на баржах из Севастопольского и Евпаторийского портов и топили в открытом море, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 8 декабря 1943 года из Севастопольского порта в море вывезли и потопили до пяти тысяч человек, находившихся в тюрьмах Службы безопасности нацистской Германии.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска, чтобы не допустить повторения ситуации июня 1941 года. Он предупредил, что нельзя полагаться на благоразумие Берлина и верить, что он никогда не рискнет развязать войну.

Посадите в мае — в июли сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

