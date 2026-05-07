День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 12:26

Иран и США договорились о смягчении морской блокады

Вид из космоса на Ормузский пролив Вид из космоса на Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран и США достигли предварительных договоренностей о смягчении морской блокады в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на пакистанские источники. Стороны ожидают скорого прогресса по ситуации с заблокированными судами.

Достигнуты договоренности относительно смягчения блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива, — говорится в сообщении.

По данным источников Al Arabiya, договоренностей о проведении прямых переговоров между представителями Ирана и США на данный момент нет. Контакты сторон осуществляются через посредников, включая пакистанскую сторону. По информации источников, президент США Дональд Трамп запросил у Тегерана оперативный ответ на американские предложения по деэскалации ситуации. Переговорный процесс проходит без серьезных препятствий, иранская сторона может передать свой ответ посредникам уже в ближайшее время.

Ранее Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран подтвердил свою позицию по этому вопросу.

Мир
Ближний Восток
США
Иран
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Ростехе» создали новейший дрон, который способен поразить любые цели
В Совфеде жестко ответили на разгромные планы Евросоюза в отношении России
Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивления»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.