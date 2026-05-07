Иран и США договорились о смягчении морской блокады

Иран и США достигли предварительных договоренностей о смягчении морской блокады в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на пакистанские источники. Стороны ожидают скорого прогресса по ситуации с заблокированными судами.

По данным источников Al Arabiya, договоренностей о проведении прямых переговоров между представителями Ирана и США на данный момент нет. Контакты сторон осуществляются через посредников, включая пакистанскую сторону. По информации источников, президент США Дональд Трамп запросил у Тегерана оперативный ответ на американские предложения по деэскалации ситуации. Переговорный процесс проходит без серьезных препятствий, иранская сторона может передать свой ответ посредникам уже в ближайшее время.

Ранее Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран подтвердил свою позицию по этому вопросу.