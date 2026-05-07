07 мая 2026 в 12:46

«Услуги доброй воли»: Песков раскрыл перспективы переговоров по Украине

Песков: Россия рассчитывает, что США продолжат посредничество по Украине

Россия рассчитывает, что США продолжат оказывать услуги доброй воли в переговорном процессе по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Москва остается открыта к переговорам по украинскому урегулированию.

Мы рассчитываем, что услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В то же время он уточнил, что переговорщики из Вашингтона сейчас по понятным причинам сконцентрированы именно на иранском треке, сосредоточившись на ближневосточном конфликте. Это процесс, где США являются прямыми участниками, а не посредниками, резюмировал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал экскурсией войну в Иране на фоне Вьетнама и Афганистана. В соцсетях он опубликовал инфографику, которая показывает продолжительность военных кампаний Соединенных Штатов за последние десятилетия.

До этого глава Белого дома сообщил, что США готовы ослабить санкции, введенные против Ирана. По его словам, главное условие для этого — заключение мирного соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

