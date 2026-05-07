В Аргентине зафиксировали рекордную вспышку хантавируса

В Аргентине зафиксировали крупную вспышку хантавирусной инфекции с высоким уровнем смертности, сообщает Infobae со ссылкой на Минздрав страны. В сезоне 2025–2026 годов число случаев заболевания превысило 100.

Уровень летальности превышает 31%, большинство заболевших составляют мужчины. Ситуация признана самой тяжелой за последние десять лет по уровню распространения инфекции.

С начала 2026 года зарегистрировано 42 новых случая заражения, а за два месяца до конца периода общее число смертей утроилось по сравнению с предыдущими сезонами, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что гражданин Франции заразился хантавирусом Анд, предположительно, во время или после авиаперелета. Он контактировал с инфицированной попутчицей, хотя сам никогда не находился на круизном судне, где ранее была зафиксирована вспышка этой болезни. Это первый случай заболевания среди тех, кто не был на борту лайнера.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что риск распространения хантавируса после вспышки на круизном лайнере MV Hondius оценивается как низкий. В организации не считают ситуацию похожей на начало пандемии COVID-19.