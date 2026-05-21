Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 20:00

Рассада помидоров переросла и вытянулась в метелки. Не выкидывайте: посадите горизонтально

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Переросшая рассада помидоров — не приговор, а шанс получить еще более мощное растение и хороший урожай. Если стебли вытянулись и подвяли, не спешите их выбрасывать.

Главное правило посадки таких томатов — заглубление. Удалите все нижние листья до высоты, которую вы планируете закопать (или оставьте только верхушку с 3–4 настоящими листочками).

Существует два надежных способа. Первый — вертикальное заглубление: выкопайте лунку глубиной чуть больше длины оголенного стебля и поставьте саженец прямо, засыпав землей весь ствол вплоть до зеленой макушки. На закопанной части стебля быстро образуются дополнительные корни, и растение получит двойное питание.

Второй способ — горизонтальная укладка (для очень длинной рассады). Выкопайте неглубокую канавку, положите корень и стебель помидора в нее горизонтально, оставив над землей только верхушку длиной 15–20 см. Присыпьте стебель землей и уплотните.

После посадки обильно полейте теплой водой и притените на 3–4 дня. Через неделю стебель начнет активно обрастать корнями. Урожай будет обильнее, так как увеличивается корневая система.

Ранее были названы сроки посадки до конца мая помидоров, огурцов, картошки и ягодников.

Проверено редакцией
Читайте также
Друг Жириновского раскрыл его главное пророчество о Европе и США
Общество
Друг Жириновского раскрыл его главное пророчество о Европе и США
Папа умер на СВО, а маму и брата убила сама: школьницу посадили на 9 лет
Общество
Папа умер на СВО, а маму и брата убила сама: школьницу посадили на 9 лет
Цветут с июня до октября россыпью жемчужин: многолетники для юга и севера — выживут в любой мороз
Общество
Цветут с июня до октября россыпью жемчужин: многолетники для юга и севера — выживут в любой мороз
Блошка теперь не почикает капусту и редис: как бороться с опасными вредителями, способными за 2 дня уничтожить все всходы
Общество
Блошка теперь не почикает капусту и редис: как бороться с опасными вредителями, способными за 2 дня уничтожить все всходы
Тля осыпается дождем: раствор, который парализует и сжигает вредителя за минуты
Общество
Тля осыпается дождем: раствор, который парализует и сжигает вредителя за минуты
Общество
дачи
огороды
помидоры
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нескромная Куртукова, Серябкина в перьях: лучшие фото с премии RU.TV
Российские средства ПВО за пять часов сбили 101 БПЛА
В Белоруссии уличили соседнюю страну в содействии ударам Украины по России
Друг Жириновского раскрыл количество покушений на жизнь лидера ЛДПР
Главного архитектора Крыма задержали по подозрению в получении взятки
Стало известно о новом проекте соглашения США и Ирана
Семенович раскрыла, какое условие поставила своему жениху
«Кошелек» машет хозяином. Миндич подал в суд на Зеленского: что происходит
Посольство в США отслеживает судьбу экстрадированных из Болгарии россиян
В АНБ рассекретили, как ВВС США гонялись за «звездным» НЛО
Шаманка предположила, что Герой России Асылханов подстроил исчезновение
«Неуважение к людям»: Дробыша шокировали цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым
Друг Жириновского вспомнил пророчество политика о судьбе Украины
«Просто обязана»: Серябкина призналась, что хочет стать новой Примадонной
Газовый баллон вызвал аварию на российской АЗС
Куртукова сменила закрытые платья на наряд с декольте
«По полной программе»: Лукашенко объяснил, почему Минск готовится к войне
Востоковед раскрыл, к чему арабский мир пытается подтолкнуть Трампа
В Кремле ответили на вопрос о судьбе Кастро
Одна из стран Европы вызвалась защищать небо Эстонии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.