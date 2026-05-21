Рассада помидоров переросла и вытянулась в метелки. Не выкидывайте: посадите горизонтально

Переросшая рассада помидоров — не приговор, а шанс получить еще более мощное растение и хороший урожай. Если стебли вытянулись и подвяли, не спешите их выбрасывать.

Главное правило посадки таких томатов — заглубление. Удалите все нижние листья до высоты, которую вы планируете закопать (или оставьте только верхушку с 3–4 настоящими листочками).

Существует два надежных способа. Первый — вертикальное заглубление: выкопайте лунку глубиной чуть больше длины оголенного стебля и поставьте саженец прямо, засыпав землей весь ствол вплоть до зеленой макушки. На закопанной части стебля быстро образуются дополнительные корни, и растение получит двойное питание.

Второй способ — горизонтальная укладка (для очень длинной рассады). Выкопайте неглубокую канавку, положите корень и стебель помидора в нее горизонтально, оставив над землей только верхушку длиной 15–20 см. Присыпьте стебель землей и уплотните.

После посадки обильно полейте теплой водой и притените на 3–4 дня. Через неделю стебель начнет активно обрастать корнями. Урожай будет обильнее, так как увеличивается корневая система.

