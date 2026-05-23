Пирог «Лето» с зеленым луком и яйцом: без дрожжей, без хлопот — такой съедается мгновенно

Пирог «Лето» с зеленым луком и яйцом — это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежную выпечку с весенним вкусом. Никакой возни — просто замесил тесто, выложил начинку из лука и яиц, залил сметанно-яичной смесью и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сочный пирог с хрустящей золотистой корочкой и ароматной начинкой из зеленого лука и яиц. Тесто на сметане делает его мягким и воздушным, а начинка — сытной и свежей. Идеален к чаю, кефиру или как перекус на природе.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 200 г сметаны, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя, соль; для начинки: большой пучок зеленого лука, 3 вареных яйца, соль, перец.

Масло растопите, смешайте со сметаной, яйцом и солью. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Лук и яйца мелко нарежьте, посолите, поперчите. Тесто разделите на две части. Одну раскатайте и выложите в форму. Распределите начинку. Накройте вторым раскатанным пластом, защипните края. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог с зеленым луком и яйцом. Удивило то, что тесто получилось очень нежным и не липло к рукам. Начинка осталась сочной, а лук не дал горечи. Пирог пропекся равномерно и при разрезании не крошился. Даже на следующий день он остался мягким. Кстати, вместо сметаны можно взять натуральный йогурт — текстура станет воздушнее. Рецепт — настоящая весенняя находка!