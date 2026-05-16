Рулет из баклажанов — ленивая версия без муки и яиц: овощной корж и творожная начинка

Рулет из баклажанов — ленивая версия без муки и яиц: овощной корж и творожная начинка

Ленивый рулет из баклажанов — это изысканная закуска, которая готовится без жарки, а результат превосходит ожидания.

Запеченные слайсы баклажанов, нежная прослойка из творожного сыра, хрустящие грецкие орехи, сочные помидоры и сыр внутри создают идеальный вкус.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 150 г твердого сыра, 150 г творожного сыра, 2 помидора, 50 г грецких орехов, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: баклажаны нарежьте слайсами, посолите, перемешайте. Выложите немного внахлест на противень, застеленный пергаментом. Сверху натрите сыр. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут. Получится корж.

Достаньте, аккуратно снимите пергамент. Сторону, где был пергамент, намажьте творожным сыром. Посыпьте рублеными орехами. Выложите тонкие слайсы помидоров, посолите, поперчите. Сверните плотный рулет. Уберите в холодильник на 2 часа для стабилизации.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела испечь этот закусочный рулет и обратила внимание на важную особенность: баклажаны нужно нарезать как можно тоньше. Тогда корочка будет действительно хрустящей.

Ранее стало известно, как приготовить соте из кабачков и баклажанов — овощи не превращаются в кашу.