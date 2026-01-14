Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 18:26

Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону

Луис Инасиу Лула да Силва Луис Инасиу Лула да Силва Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В пресс-службе Кремля раскрыли суть разговора двух лидеров. Президенты обсудили международную повестку и ситуацию в Венесуэле.

Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы, — уточнили в Кремле.

Также президенты условились координировать усилия, включая в ООН и БРИКС на фоне действий США. Договоренность была достигнута в интересах деэскалации обстановки в латиноамериканском и других регионах мира. В ходе телефонной беседы Путин и да Силва также обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества России и Бразилии в различных областях.

Ранее российский лидер выразил соболезнования королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с трагедией на железной дороге. ЧП произошло в провинции Накхонратчасима, когда строительный кран упал на поезд с пассажирами. В результате погибло 28 человек.

