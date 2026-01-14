Путин принес соболезнования королю Таиланда Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с падением крана на поезд

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа. Поводом стали трагические последствия железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима.

Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима, — говорится в телеграмме главы государства.

Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким жертв, а также пожелания выздоровления всем, кто пострадал в ЧП. Российский лидер также выразил королю уважение по протоколу этикета.

Ранее стало известно, что число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде выросло до 28 человек. Также при катастрофе пострадали 60 человек из находящихся в составе 190 пассажиров.

Трагедия произошла на северо-востоке Таиланда в среду, 14 января. В результате обрушения крана поезд с людьми сошел с рельсов и загорелся. На место прибыли спасательные службы.