В Таиланде выросло число жертв обрушения строительного крана на поезд Число погибших при обрушении крана на поезд в Таиланде возросло до 28 человек

Число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде выросло до 28 человек, более 60 пострадали, сообщает газета Khaosod. По ее информации, всего в поезде находились 190 пассажиров.

Спасатели продолжают искать выживших и доставать тела погибших из деформированных вагонов. Как заявили ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде, сведений о возможных пострадавших россиянах пока не поступало.

Инцидент произошел утром 14 января в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок — Убонратчатхани. В результате падения крана состав сошел с рельсов и загорелся.

