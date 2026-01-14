Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:43

В Таиланде выросло число жертв обрушения строительного крана на поезд

Число погибших при обрушении крана на поезд в Таиланде возросло до 28 человек

Фото: Sun Weitong/XinHua/Global Look Press
Число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде выросло до 28 человек, более 60 пострадали, сообщает газета Khaosod. По ее информации, всего в поезде находились 190 пассажиров.

Спасатели продолжают искать выживших и доставать тела погибших из деформированных вагонов. Как заявили ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде, сведений о возможных пострадавших россиянах пока не поступало.

Инцидент произошел утром 14 января в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок — Убонратчатхани. В результате падения крана состав сошел с рельсов и загорелся.

Ранее в немецком городе Эссен с рельсов сошел грузовой поезд. Власти не исключают версию умышленной диверсии, поскольку на месте происшествия следователи обнаружили на путях несколько металлических зажимов. Расследование должно установить, были ли они установлены преднамеренно или же оказались на рельсах случайно.

