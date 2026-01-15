Ракетная опасность действует в одном из российских регионов Богомаз: угроза ракетного удара объявлена на территории Брянской области

В Брянской области введен режим повышенной готовности. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об объявлении ракетной опасности на территории области.

Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Запущена система оповещения, — говорится в сообщении.

Такие сигналы означают, что существует реальная угроза ракетного удара, и жителям необходимо немедленно принять меры безопасности. Брянская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается обстрелам и авиаударам, что вынуждает власти оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в небе над Таганрогом в Ростовской области. По информации канала, инцидент произошел 14 января около 22:50 по мск, предварительной причиной называют работу систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Также стало известно, что средства ПВО сбили над российскими регионами 39 украинских дронов в период с 13:00 до 20:00 мск. В пресс-службе Минобороны РФ проинформировали, что больше всего БПЛА — 12 — уничтожили над Краснодарским краем.