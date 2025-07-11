Актриса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством»

Актриса и народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, награду ей вручил лично губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации города. Церемония прошла в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. По словам Беглова, доброта, интеллигентность и гостеприимство Фрейндлих являются воплощением ленинградского характера.

От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы вас любим, мы вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство — воплощение ленинградского характера, — сказал градоначальник.

Беглов отметил, что он вручил актрисе государственную награду по поручению президента России Владимира Путина. Он назвал это большой честью. Беглов пожелал Фрейндлих удачи, здоровья и новых творческих успехов.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова лично вручила народному артисту Сергею Гармашу медаль Александра Твардовского. Знаменитого актера поблагодарили за вклад в культурные проекты, который он сделал в условиях специальной военной операции.