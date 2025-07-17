Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 17 июля: отмены и задержки рейсов

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 17 июля: отмены и задержки рейсов

Сегодня, 17 июля, наблюдаются задержки рейсов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга на фоне вводимых ограничений на полеты. Что об этом известно, какова сейчас ситуация в Пулково, Внуково, Шереметьево и других аэропортах России?

Какие рейсы задержаны в Пулково 17 июля

Росавиация 17 июля в 05:08 по московскому времени ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Как уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко, полеты были приостановлены для обеспечения безопасности пассажиров.

В период действия ограничений в Ленинградской области была объявлена угроза опасности БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате отражения атаки были сбиты два беспилотника.

Аэропорт Пулково возобновил работу в 07:15 мск. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, более 10 рейсов были задержаны.

«В Пулково задержаны 16 рейсов после ночных ограничений. Еще два самолета, не дожидаясь разрешения на посадку, ушли на запасной аэродром. Во Внуково были направлены рейсы из Стамбула и Тбилиси», — пишет «Фонтанка».

Согласно данным на сайте Пулково, на настоящий момент из Санкт-Петербурга задерживаются вылеты в Москву, Иркутск и Душанбе. Отменены были рейсы в киргизский Ош и Энфида — Хаммамет в Тунисе.

Какова ситуация в аэропортах Москвы 17 июля

Московские аэропорты Шереметьево и Внуково в ночь на 17 июля не принимали и не отправляли самолеты на протяжении часа, сообщил Артем Кореняко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов временные ограничения (продолжительностью около часа) на прием и выпуск ВС вводились в аэропортах Шереметьево и Внуково. В этот период на запасные аэродромы ушли четыре рейса. Сейчас все воздушные гавани Московского региона работают штатно», — отметил представитель Росавиации.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, ПВО Минобороны в ночь на 17 июля сбили три беспилотника, летевших на город.

Согласно данным на сайте Шереметьево, на настоящий момент из аэропорта задерживаются рейсы в Тюмень, Сочи, Уфу, Саратов, Киров и другие города. Из Внуково было изменено время вылета в Баку, Бухару, Анкару, Даламан, Анталью и Хургаду.

Где еще вводились ограничения на работу аэропортов 17 июля

Аэропорт в Калуге был закрыт на прием и выпуск самолетов 17 июля в 00:35 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявили в Росавиации.

На настоящий момент воздушная гавань возобновила работу. Согласно информации на сайте аэропорта, вылеты из Калуги осуществляются по расписанию.

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