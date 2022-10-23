Шойгу обсудил «грязную бомбу» с министром обороны Франции Лекорню Министры обороны России и Франции обсудили ситуацию на Украине

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, сообщило российское ведомство в Telegram. Отмечается, что министры обсудили ситуацию на Украине. Шойгу сообщил своему французскому коллеге информацию о возможной провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности.

Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации, — указано в сообщении МО.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности.

Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.