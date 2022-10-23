Зеленский отреагировал на звонки Шойгу по поводу «грязной бомбы»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заподозрил Москву в намерении эскалировать конфликт. Так украинский лидер прокомментировал обвинения главы Минобороны России Сергея Шойгу о планах использования «грязной бомбы» Киевом. Зеленский в очередной раз заявил, что «мир должен максимально жестко отреагировать» на любые попытки эскалации.

Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг — она уже сейчас, превентивно и к любой новой своей «грязи», должна увидеть, что мир это не проглотит, — сказал Зеленский.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не готовится применить «грязную бомбу». Он назвал абсурдными обвинения в возможности использования Украиной такого оружия.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах написало, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории собственной страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Каких-либо доказательств этому агентство предоставить не смогло.

В течение Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Каждому из глав ведомств он сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».