Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине

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Министр обороны Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Соединенных Штатов Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба ведомства РФ. Темой для обсуждения стала нынешняя ситуация на Украине, другие подробности диалога не приводятся.

23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине, — говорится в сообщении.

В течение дня Шойгу уже провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекарню, Турции Хулуси Акаром и Великобритании — Беном Уоллесом. Им он сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы» и выразил на этот счет обеспокоенность.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.