В МИД Украины опровергли изготовление «грязной бомбы»

Фото: vk.com/mfa_ukraine

МИД Украины

Киев не готовится применить «грязную бомбу», сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Он назвал абсурдными обвинения в возможности использования Киевом такого оружия.

Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и мы не планируем покупать их, — написал Кулеба.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности.

Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.

В течение дня глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Каждому из глав ведомств он сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».