Синоптик рассказал, как солнечные вспышки влияют на погоду Синоптик Шувалов: солнечные вспышки не сильно влияют на погоду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магнитная и солнечная активность, например вспышки, не сильно влияют на погоду, рассказал в беседе с «360» синоптик Александр Шувалов. По его словам, маловероятно, что после магнитной бури на Землю обрушится аномальная жара.

Синоптик отметил, что в конце 70-х — начале 80-х проводились исследования о том, как реагирует Земля на солнечные вспышки. Ими занималась лаборатория солнечно-земных процессов в Гидрометцентре.

Результатом этих исследований был вывод о том, что связь, последовательность и влияние солнечной активности, магнитной активности на погодные процессы на самом деле очень и очень невелики, — объяснил эксперт.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что в России не ожидается повторения сильнейшей магнитной бури. Эксперт уточнил, что последняя серьезная магнитная буря в РФ была зафиксирована 11 мая.

До этого старший научный сотрудник лаборатории экспериментальных методов исследования вариаций космических лучей ИЗМИРАН Наталия Шлык заявила, что россияне могут столкнуться с последствиями солнечной активности, зафиксированной в мае. По ее словам, буря на Солнце утихла, но она может повториться еще раз и принести новые природные катаклизмы.