Названы признаки, указывающие на нервное истощение Терапевт Хухрев назвал раздражительность одним из признаков нервного истощения

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Раздражительность может оказаться одним из признаков нервного истощения, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснил, что простая ситуация, которая в обычное время осталась бы незамеченной, при истощении может вызвать слезы или даже истерику. Человеку также становится сложно концентрироваться.

Его начинает раздражать то, что он в обычное время даже и не заметил бы. Любое какое-то слово, недоразумение выбивают из колеи. Человек может сорваться на слезы, истерику, крик в достаточно простой ситуации, — уточнил врач.

По словам терапевта, нервное истощение может проявляться проблемами со сном. Человеку трудно засыпать, сон становится поверхностным. Это еще сильнее влияет на организм, так как он не может нормально отдохнуть. Хухрев пояснил, что стресс накапливается, когда не получается при помощи сна «обнулить негатив за день».

Нервное истощение может приводить к проблемам с пищевым поведением. Специалист уточнил, что человек может есть либо больше обычного, либо слишком мало. Терапевт подчеркнул, что нельзя игнорировать свое состояние, поскольку на фоне затяжного стресса и нервного истощения повышается риск развития онкологических заболеваний, язв, инфекций, гипертонической болезни, инфарктов, инсультов и сахарного диабета. Важно вовремя обратиться к врачу за помощью, заключил Хухрев.

Сомнолог Михаил Полуэктов ранее предупредил, что после 40 лет возрастает риск возникновения бессонницы. По его словам, к «поломкам» механизма сна в этом возрасте приводит «износ» нервной системы.