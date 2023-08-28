Сомнолог рассказал об опасности плохого сна после 40 лет Сомнолог Полуэктов: после 40 лет возрастает риск появления бессонницы

Фото: Fotograf/imago-images.de/Global Look Press

После 40 лет риск появления бессонницы возрастает, предупредил в беседе с радио Sputnik врач-сомнолог Михаил Полуэктов. По словам кандидата медицинских наук, к «поломкам» механизма сна в этом возрасте приводит «износ» нервной системы.

Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета указал на то, что после 40 лет нарушение сна сочетается с депрессией или тревожным расстройством.

Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы, — пояснил Полуэктов.

Эксперт отметил, что иногда человеку в этом возрасте может казаться, что он плохо спит, хотя на самом деле это не так. Просто у человека уменьшается третья, самая глубокая стадия сна. Полуэктов уточнил, что когда человек действительно страдает от бессонницы, это может привести к головным болям и развитию возрастных когнитивных нарушений.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил NEWS.ru, что в случае отсутствия кондиционера или увлажнителя воздуха справиться с дневной сонливостью поможет прохладный душ и умывание лица холодной водой. По его словам, во избежание сонливости нужно спать от шести до восьми часов, однако чаще всего помогает непродолжительный дневной сон.