Рентгенолог рассказал, кому нельзя делать МРТ Рентгенолог Федотов: МРТ противопоказана при наличии ферромагнитных имплантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие у пациентов различных ферромагнитных имплантов является основным противопоказанием для проведения магнитно-резонансной терапии (МРТ), рассказал в беседе с aif.ru врач-рентгенолог Иван Федотов. По его словам, в группе риска — люди с кардиостимуляторами и дефибрилляторами, а также беременные женщины.

Как рассказал специалист, МРТ представляет опасность при наличии у пациентов кардиовертеров-дефибрилляторов. Сильное магнитное поле, создающееся во время процедуры, может сместить ферромагнитные материалы, из которых изготовлены импланты, что нарушит работу располагающихся рядом нервов и кровеносных сосудов.

Также, по словам эксперта, если у пациента установлены кохлеарные импланты, врач перед проведением процедуры должен внимательно изучить паспорт изделия — некоторые из них совместимы с МРТ. При наличии клипс сосудов исследование будет безопасным лишь в случае, если они произведены из неферромагнитного материала.

Выполнение МРТ при беременности возможно только по показаниям лечащего врача, продолжил рентгенолог. Как отметил Федотов, решение о проведении МРТ в каждом конкретном случае принимает врач. Если ситуация не позволяет, пациенту подберут альтернативные методы исследования.

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